МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Чистая прибыль компании Apple в первом полугодии 2019-2020 финансового года, завершившемся 28 марта, выросла на 6% в годовом выражении и достигла 33,485 миллиарда долларов, говорится в отчете компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 7,56 доллара против 6,66 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 5,5% — до 150,132 миллиарда долларов.

Во втором квартале чистая прибыль Apple снизилась на 2,7% — до 11,249 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,55 доллара против 2,46 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период увеличилась менее чем на 1% — до 58,313 миллиарда долларов при прогнозе в 55 миллиардов.

Выручка от продаж iPhone во втором квартале сократилась на 6,7% в годовом выражении и составила 28,962 миллиарда долларов при прогнозе в 28,4 миллиарда, Mac — опустилась на 3%, до 5,351 миллиарда долларов, iPad — снизилась на 10%, до 4,368 миллиарда.

Продажи сегмента Wearables, Home and Accessories, куда входят Apple Watch и AirPods, показали рост на 22,5%, до 6,284 миллиарда долларов, а подразделения Services — поднялись на 16,6%, до рекордных 13,348 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне в 12,9 миллиарда долларов.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.