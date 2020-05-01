МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первого полугодия 2019-2020 финансового года (завершилось 31 марта) увеличилась на 6,8%, составив 6,356 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 2,85 доллара против 2,61 доллара годом ранее. Выручка Visa составила 11,908 миллиардов долларов, увеличившись на 8,3%.

По итогам второго квартала чистая прибыль Visa выросла на 3,6%, до 3,084 миллиарда долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 1,38 доллара против 1,31 доллара в отчетном периоде в прошлом фингоду. Выручка Visa выросла на 6,6% и составила 5,854 миллиарда долларов.

"Распространение коронавируса COVID-19 во всем мире создало значительную неопределенность в мировой экономике, и ту степень, в которой COVID-19 повлияет на будущие результаты компании, пока трудно объективно оценить; поэтому мы не предоставляем прогноз на весь 2019-2020 финансовый год", — пишет компания.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.