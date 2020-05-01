МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Мировые поставки смартфонов в первом квартале 2020 года упали на 11,7% в годовом выражении, до 275,8 миллиона штук — это крупнейшие темпы снижения в истории, говорится в прогнозе аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).

"Мировые поставки смартфонов упали на 11,7% в годовом исчислении в первом квартале 2020 года. Всего за первый квартал компаниями было отгружено 275,8 миллиона смартфонов. Хотя в первом квартале обычно наблюдается последовательное (ежеквартальное) сокращение поставок…, это самое большое снижение в годовом выражении за всю историю. Падение не вызывает удивления, так как первый квартал ознаменовал начало пандемии COVID-19 и произошли приостановки работы заводов в Китае", — пишут эксперты.

"Наибольшее снижение поставок произошло в Китае — на 20,3% в годовом исчислении. Поскольку на Китай приходится почти четверть мировых поставок, это оказало огромное влияние на общий рынок", — отмечается в документе. В США и Западной Европе в отчетном квартале также сократились объемы поставок — на 16,1% и на 18,3% соответственно.

Южнокорейская компания Samsung стала лидером по мировым поставкам смартфонов, сместив с этой позиции американскую Apple. Компания поставила 58,3 миллиона смартфонов (снижение на 18,9% в годовом выражении), доля Samsung на рынке смартфонов снизилась до 21,1% с 23% в отчетном квартале годом ранее. Для сравнения, китайская Huawei, занявшая второе место по объему поставок, за отчетные три месяца поставила 49 миллионов смартфонов (снижение на 17,1% в годовом выражении), ее доля на рынке сократилась до 17,8% с 18,9% годом ранее.

Apple заняла третье место по объему мировых поставок: за отчетные три месяца она поставила 36,7 миллиона смартфонов (снижение на 0,4% в годовом выражении), ее доля на рынке выросла при этом до 13,3% с 11,8% в первом квартале 2019 года. "Поставки сократились всего на 0,4% в годовом исчислении, это самые низкие темпы снижения среди трех ведущих поставщиков. Это связано прежде всего с продолжающимся успехом серии iPhone 11", — полагают эксперты.

В первой пятерке компаний-производителей смартфонов по поставкам оказались также китайские компании Xiaomi и Vivo. Компания Xiaomi нарастила поставки в годовом выражении на 6,1%, до 29,5 миллиона смартфонов. Ее доля рынка выросла до 10,7% против 8,9% в отчетном периоде годом ранее. Компания Vivo увеличила поставки на 7% в годовом выражении, до 24,8 миллиона смартфонов (доля рынка достигла 9% против 7,4% годом ранее).