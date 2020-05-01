МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Японии и Австралии по итогам торгов пятницы закрылись падением следом за снижением бирж США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс австралийской S&P/ASX 200 упал на 5,01%, до 5245,9 пункта, а японский индекс Nikkei 225 — на 2,84%, до 19619,35 пункта.

Что касается других крупных бирж АТР — Китая, Гонконга, Южной Кореи, — то они были закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам торгов четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,33%, до 2860,08 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,88%, до 1763,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,28%, до 24643,59 пункта, а южнокорейский KOSPI — на 0,7%, до 1947,56 пункта.

Японские и австралийские индексы упали в пятницу, поскольку инвесторы обратили внимание на снижение на Уолл-стрит, вызванное данными рынка труда США. Накануне стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 25 апреля снизилось лишь до 3,8 миллиона, хотя ожидался уровень в 3,5 миллиона. По итогам торгов четверга биржи США закрылись снижением в районе 1% по основным индексам.

Старший стратег Okasan Рикия Такебе (Rikiya Takebe), чье мнение приводит агентство Франс Пресс, отметила, что участники торгов в Токио также следили за новостями о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также сообщениями о том, что правительство Японии может продлить режим чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса.

С 8 апреля в семи префектурах Японии, в частности, в Токио и Осаке, начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Спустя некоторое время режим ЧС был распространён на всю территорию страны.