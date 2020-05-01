МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Британский фондовый индекс FTSE 100 в пятницу опускается более чем на 2% на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.11 мск FTSE 100 теряет 2,29%, достигая 5766,6 пункта.

При этом французская и немецкая торговые площадки, которые также выступают основой для анализа фондовой динамики в Европе, закрыты сегодня в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга французский CAC 40 опустился на 2,12%, до 4572,18 пункта, немецкий индекс DAX — на 2,22%, до 10861,64 пункта.

В центре внимания британских инвесторов в пятницу — корпоративные новости. Так, они обратили внимание на сообщения СМИ о том, что ирландская авиакомпания Ryanair планирует сократить до 3 тысяч рабочих мест и закрыть базы в Европе в рамках программы реструктуризации, включающей в себя планы неоплачиваемого отпуска и сокращения заработной платы на 20%. Акции компании снижаются в цене на 4%.

"Возможно, инвесторам просто нужно услышать что-то новое и впечатляющее, и мы в конечном итоге видим усталость от покупок", — также сказал агентству Ассошиейтед Пресс аналитик Pepperstone Group Крис Вестон (Chris Weston).