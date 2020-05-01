МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу снижается по отношению к другим основным мировым валютам при низких оборотах торгов в связи с праздничным днём в ряде стран, инвесторы находятся в ожидании макроэкономических данных, которые могут отразить пагубное воздействие на экономику ограничительных мер властей, принятых в связи с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.12 мск курс доллара к иене снижается до 106,78 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,17 иены, курс евро к доллару растёт до 1,0985 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0955 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,13%, до 98,88 пункта.

В пятницу большая часть Европы закрыта в связи с празднованием Дня труда, как и большая часть Азии.

Давление на курс доллара оказывает ожидание американской макростатистики. Аналитики ждут снижения индекса деловой активности в промышленности США в апреле до 36,9% со значения марта в 49,1%.

Евро тем временем укрепляется по отношению к доллару, поднявшись днем ранее до двухнедельного максимума после заседания Европейского центробанка, который не стал продолжать значительно смягчать свою монетарную политику.