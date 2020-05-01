МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы буквально обрушиваются в первый день мая на фоне появления идеи о том, что утихшая было месяцами ранее торговая война США и Китая может возобновиться, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 15.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 1,87%, до 23780 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,38%, до 8775,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,09%, до 2842,38 пункта. Это весьма резкая динамика для фьючерсов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что у него есть информация, которая позволяет говорить, что источником нового коронавируса, который этой зимой стал распространяться из китайского города Уханя, стала лаборатория, и пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.

"Трейдеры сейчас боятся, что мы можем вернуться к длительному периоду торговых споров между Соединенными Штатами и Китаем", — сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden).

Инвесторы также ожидают публикации индекса деловой активности в промышленности США. Аналитики полагают, что в апреле показатель уменьшился до 36,9% со значения марта в 49,1%.