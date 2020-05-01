МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы в США в первый день мая заметно снижаются на вернувшихся опасениях за развитие американо-китайских торговых отношений, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.07 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падает на 1,55%, до 23968,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,56%, до 8750,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,68%, до 2863,62 пункта.

В пятницу в центре внимания инвесторов заявление американского президента Дональда Трампа о том, что у него есть информация, которая позволяет говорить, что источником нового коронавируса, который этой зимой стал распространяться из китайского города Уханя, стала лаборатория, и пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.

Эта угроза снова привлекла внимание к торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира, утихшей было месяцами ранее.

"Торговая война с Китаем, кажется, была вечность назад после того, как коронавирус доминировал на рынке в последние недели, тем не менее, угрозы увеличения пошлин со стороны Трампа нанесли удар по рынкам и усиливают негативные настроения в преддверии выходных", — сказала агентству Франс Пресс аналитик City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta).

Инвесторы также оценивают корпоративную отчётность американских компаний по итогам прошлого квартала. Так, чистая прибыль Amazon упала на 29%, до 2,535 миллиарда долларов. Акции компании опускаются в цене на 5,5%. А бумаги американской нефтегазовой компании ExxonMobil дешевеют более чем на 4% на сообщении о том, что компания получила квартальный убыток в 610 миллионов долларов.