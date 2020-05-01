ВАШИНГТОН, 1 мая /ПРАЙМ/. Комитет по судебным делам палаты представителей конгресса США предложил главе корпорации Amazon Джеффу Безосу дать показания о возможной слежке за конкурентами и ложных заверениях на этот счет.

"В свете продолжающегося расследования, недавних публикаций в открытых источниках и прежних показаний Amazon в комитете, мы ожидаем, что вы как генеральный директор Amazon дадите показания", — говорится в заявлении руководства комитета.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что сотрудники Amazon использовали информацию продавцов на своей платформе для того, чтобы создавать конкурирующую продукцию.

"Если это соответствует действительности, Amazon использовал свой статус крупнейшей в США торговой площадки онлайн для получения конфиденциальных коммерческих данных продавцов и затем использовал эти данные для непосредственной конкуренции с этими продавцами", — говорится в заявлении.

Кроме того, как напомнили в комитете, представители Amazon не раз заявляли конгрессу, что компания не использует данные продавцов на ее платформе для конкуренции. Дача ложных показаний конгрессу в США является уголовным преступлением.