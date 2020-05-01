ВАШИНГТОН, 1 мая /ПРАЙМ/. Акции автопроизводителя Tesla сильно подешевели после того, как в Twitter главы компании Илона Маска появились загадочные записи, в том числе и о том, что акции переоценены.

"Стоимость акций Tesla, с моей точки зрения, слишком высока", — говорится в твите. После этого акции Tesla упали на 12% до 687 долларов, однако затем вновь стали расти и теперь снижаются лишь на 9,1%.

Другие записи, появившиеся в Twitter Маска в пятницу, не менее загадочны: "А теперь верните людям их свободу", "Я продаю почти все свое имущество, у меня не будет дома", а также: "Гнев, гнев против умирающих в свете сознания".

Tesla пока никак не прокомментировала твиты.