Акции Tesla обвалились после заявлений в Twitter Маска, что цены "слишком высоки"
ВАШИНГТОН, 1 мая /ПРАЙМ/. Акции автопроизводителя Tesla сильно подешевели после того, как в Twitter главы компании Илона Маска появились загадочные записи, в том числе и о том, что акции переоценены.
"Стоимость акций Tesla, с моей точки зрения, слишком высока", — говорится в твите. После этого акции Tesla упали на 12% до 687 долларов, однако затем вновь стали расти и теперь снижаются лишь на 9,1%.
Другие записи, появившиеся в Twitter Маска в пятницу, не менее загадочны: "А теперь верните людям их свободу", "Я продаю почти все свое имущество, у меня не будет дома", а также: "Гнев, гнев против умирающих в свете сознания".
Tesla пока никак не прокомментировала твиты.
https://1prime.ru/Financial_market/20200501/831378479.html