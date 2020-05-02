МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в мае разнонаправленной динамики основных биржевых индексов РФ при укрепления рубля на фоне роста нефтяных цен. На следующей же неделе фондовые индексы РФ снизятся, однако рубль вырастет и к доллару, и к евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за май на 0,7% до 2632 пунктов, а РТС — повысится на 2,2%, до 1150 пунктов.

Цена на нефть марки Brent при этом поднимется на 2 доллара, до 27 долларов, оценивают эксперты. Стоимость золота в мае подрастет в пределах 100 долларов, до 1750 долларов за унцию, инфляция в РФ за месяц составит 0,5%, оценивают аналитики.

Курс доллара на внутреннем валютном рынке по итогам мая снизится на 90 копеек, до уровня 73,5 рубля, евро упадет на 2 рубля, до 79,5 рубля, также ожидают аналитики.

За следующую же неделю, как ожидают эксперты, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на 1,6% и на 1,1%, до 2608 и 1113 пунктов соответственно. Цена на нефть марки Brent при этом останется на уровне около 25 долларов за баррель марки Brent, оценивают эксперты. Курс доллара на внутреннем валютном рынке по итогам недели снизится на 60 копеек, до уровня 73,8 рубля, евро — на 1,7 рубля, до 79,8 рубля, ожидают аналитики.

ОБЩИЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В мае мировые рынки могут показать достаточно сильное снижение, что будет обусловлено несколькими факторами, считает Андрей Манько из РИА Рейтинг.

"Во-первых, продолжит выходить слабая текущая макростатистики и корпоративная отчетность. Во-вторых, станет понятно, что развитие коронавируса потребует большего срока карантинных мер, чем ожидают политики и игроки на рынках. В-третьих, назрела коррекция после хорошего отскока от минимумов", — поясняет свою точку зрения он.

"Существуют серьезные риски, что надежды на улучшение ситуации в мае не оправдаются: данные за первый квартал указывают на спад мировой экономики, а, значит, технически мир уже находится в рецессии, выход из которой вряд ли находится за следующим поворотом — в июне", — добавляет Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер" несколько более оптимистичен в своих оценках и считает, что рыночные тенденции в мае будут преимущественно позитивными, так как в Европе и США всё-таки начнут смягчать ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом.

Нефть в стоимости на следующей неделе немного снизится, но таких драматических падений, как во второй половине апреля, не будет, уверен также Манько. Сильного снижения котировок не будет, так как начнут действовать новые ограничения добычи в рамках ОПЕК+, кроме того, другие добывающие страны также будут продолжать снижать её из-за экономических причин, уверен Манько. При этом, скорее всего, волатильность на нефтяном рынке сохранится на повышенном уровне, котировки за день могут меняться на 10-15%, добавляет эксперт.

Владимир Евстифеев из банка "Зенит" полагает, что нефтяной рынок, вероятно, на пару месяцев застрянет между 20 и 30 долларами за баррель Brent. Оперативная статистика спроса выглядит "катастрофичной", однако если восстановление деловой активности в мире умеренными темпами будет происходить, это позволит и нефтяному рынку начать полноценное восстановление, отмечает он.

Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс" ожидает в мае увеличения волатильности на фондовых рынках. Например, американский промышленный индекс Dow Jones может колебаться в пределах 21,5-26 тысяч пунктов.

Все вышеперечисленные факторы начнут действовать уже на следующей неделе, указывают эксперты.

ДИНАМИКА ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ В РФ

В мае начнут действовать обновленные договорённости ОПЕК+, что будет поддерживать и фондовые индексы, хотя и не стоит ожидать их быстрого восстановления, отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Будущая же неделя на рынке акций РФ, по мнению Александра Бахтина из компании "БКС Премьер", пройдет в условиях пониженных объемов торгов. А вектор движения биржевых индексов будет по-прежнему зависеть от изменения внешнерыночных настроений, динамики цен на нефть и "вирусного" новостного фона, считает он.

Предстоящая неделя для российского рынка будет в целом достаточно спокойной, также считает Манько. Негативная макростатистика со всего мира будет толкать котировки акций вниз, но рынок по-прежнему будут верить в скорый выход из кризиса, поэтому сильного негативного движения не ожидается, отмечает он.

"На предстоящей неделе российский рынок будет следовать за внешним фоном. Торговая неделя не будет сокращенной для снижения рисков участников, но активность в период майских праздников, скорее всего, будет низкой. С технической точки зрения, наиболее вероятно снижение по большинству спектра бумаг первого и второго эшелонов в пределах 5% — на графиках основных индексов нарисовалась разворотная формация — фигура "двойная вершина", — говорит Ващенко.

Определяющий характер может носить вторая половина мая, когда станет понятно, сбываются ли прогнозы о переходе темпов распространения коронавируса в России к спаду с конца весны — начала лета, отмечает Бахтин.

Ситуация в экономике остается крайне напряженной: российскому бизнесу по-прежнему требуется фискальная поддержка, а финансовому сектору – дополнительная ликвидность, добавляет Вайсберг.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИТ РАСТИ

Рубль пережил тревожный апрель, поднявшись более чем на 5%, и готов закрепить свои достижения в мае, считает Кочетков.

В условиях повсеместных околонулевых ставок и масштабных программ денежных вливаний основных валют фондирования растут аппетиты к риску, которые выражаются в повышенном спросе на рубли и рублёвые инструменты, рассуждает он.

"При восстановлении нефти выше 30 долларов за баррель Brent и относительном спокойствии на внешних рынках курс будет стремиться к 70 рублям за доллар. Рубль сохраняет свою высокую положительную доходность, что будет притягивать к нему интерес в рамках стратегии сarry trade. В иенах и долларах США фондирование осуществляется по ставкам около нуля в неограниченных объёмах", — уточняет эксперт.

"Аукционы ОФЗ 22 и 29 апреля показали высокий спрос на высокодоходные рублёвые облигации. Соответственно, ждём продолжения тенденции к укреплению российской валюты в ближайшую неделю", — добавил Кочетков.

Поддержка рубля со стороны Центрального банка и Минфина сохранится в мае, но сокращение операций ЦБ в случае роста цен на российскую нефть Urals выше 25 долларов за баррель сгладит эффект, поэтому укрепление рубля будет умеренным, в свою очередь считает Кадулин.

"Потенциал укрепления рубля в перспективе ближайших недель будет ограничен уровнями вблизи 70 рублей за доллар, при этом вероятны эпизоды роста курса выше 75 рублей за доллар при ухудшении внешних условий и слабой макроэкономической статистике, хотя на долгосрочном горизонте в пользу рубля будет играть спрос иностранных инвесторов на наши бумаги в ожидании дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Центральным банком и восстановление цен на нефть", — добавил он.

Динамика рубля будет зависеть от новостей в экономике и на рынке, базовый прогноз на май: коридор 73-77 рублей за доллар, оценил Ващенко.

"Инфляционные риски пока остаются низкими, и сезонный спрос на валюту пока также низкий. В то же время инвесторы не исключают дальнейшего снижения ключевой ставки, поэтому спрос на рублевые инструменты в условиях умеренной волатильности валютного курса сохранится", — добавил он.

В мае при сохранении высокой волатильности курс доллара к рублю продолжит движение в рамках широкого диапазона 70–80 рублей, оценил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

В течение мая лучше рынка будут акции металлургов и химиков, а хуже — бумаги банков и нефтяников, считает Манько.

В период выхода корпоративной отчетности за первый квартал акции отдельных компаний могут сильно реагировать на прогнозы дальнейшей выручки и прибыли, и скорее всего на этом фоне акции нефтегазовых компаний на будущей неделе будут под особенным давлением, указывает он.

Поскольку одним из главных вопросов будет оставаться нефть, то и нефтяной сектор в мае и, в частности, на следующей неделе покажет наиболее яркую динамику, уверен Кочетков. А если спрос будет восстанавливаться акцентированно, то сектор покажет рост лучше рынка, добавляет аналитик.

Также должны продемонстрировать позитивную динамику бумаги металлургов на фоне восстановления деловой активности в Европе и Азии, а защитные секторы электроэнергетики и телекоммуникаций могут рассчитывать лишь на интерес в связи с более низкой ставкой ЦБ РФ, считает он.

Ващенко полагает, что в случае восстановления спроса на нефть в мае лидерами роста будут компании нефтегазового сектора, также есть потенциал у "Русагро", при этом аутсайдерами могут стать бумаги энергетики.

Он напоминает, что на предстоящей неделе ожидаются закрытия реестров акционеров "Новатэка", Polymetal, ЛСР, а также отчетность "Юнипро", а до конца мая за первый квартал отчитаются МТС, "Алроса", "Русагро", "Ростелеком", а реестр на дивиденд закроют Х5, ГМК "Норникель", ФСК ЕЭС, "Интер РАО", "Фосагро".

"Однако в этом году сезон охоты на дивиденд проходит, собственно, без самой охоты. Падение котировок слабо подогревает интерес именно к дивидендам, поскольку их размер может быть снижен, частично выплаты могут быть перенесены на осень, а налог на дивиденды, выводимые за рубеж, будет увеличен", — говорит эксперт.

В российских акциях уже появляются компании, желающие отложить или перенести выплату дивидендов ("Транснефть", "Детский мир", ММК), и это будет оказывать давление на российский рынок в мае, заключает Вайсберг.