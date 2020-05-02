МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в первом квартале 2020 года потеряла около 50 миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса, что составляет чуть меньше 20% от общей выручки 2019 года, сообщается на сайте компании.

В опубликованной финансовой отчетности говорится, что за первый квартал компания потеряла 49,7 миллиарда долларов. Для сравнения в 2019 году за соответствующий период компания заработала 21,7 миллиарда долларов. Выручка компании в 2019 году составила 254,6 миллиарда долларов.

"Меры правительства и частного сектора для сдерживания распространения (COVID-19) начали значительно сказываться на действующем бизнесе в марте и, вероятно, отрицательно скажутся на всех наших операциях во втором квартале, хотя эффект может значительно отличаться", — говорится в документе.

Berkshire Hathaway — холдинговая компания с активами в различных отраслях экономики — страхование и финансы, железнодорожный транспорт, энергетика. Ее владелец Баффет входит в десятку богатейших людей мира. По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), его состояние оценивается в 72 миллиарда долларов.