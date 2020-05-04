Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 30/04/2020
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|189.640
|192.990
|189.010
|12.853
|Роснефть
|331.900
|342.700
|331.850
|27.856
|Мосэнерго
|1945.000
|1965.000
|19435.000
|0.894
|Лукойл
|4844.000
|4848.000
|4826.500
|14887804.048
|Сургнфгз
|36.680
|37285.000
|36.550
|0.712
|Сургнфгз п
|36.070
|36.440
|36.440
|4.184
|ГМКННик
|20502.000
|20512.000
|20478.000
|4670062.032
|Полюс Золото
|12102.500
|12106.500
|12110.000
|1819872.4
|Сбербанк
|196.010
|198.180
|198.130
|13.393
|Сбербанк п
|177.020
|177.880
|177.700
|11.895
|ВТБ
|0.035
|0.035
|0.035
|0.969
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