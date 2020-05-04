 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 30/04/2020
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 189.640 192.990 189.010 12.853
Роснефть 331.900 342.700 331.850 27.856
Мосэнерго 1945.000 1965.000 19435.000 0.894
Лукойл 4844.000 4848.000 4826.500 14887804.048
Сургнфгз 36.680 37285.000 36.550 0.712
Сургнфгз п 36.070 36.440 36.440 4.184
ГМКННик 20502.000 20512.000 20478.000 4670062.032
Полюс Золото 12102.500 12106.500 12110.000 1819872.4
Сбербанк 196.010 198.180 198.130 13.393
Сбербанк п 177.020 177.880 177.700 11.895
ВТБ 0.035 0.035 0.035 0.969

 