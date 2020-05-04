МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Рубль в первый час торгов понедельника ускоряет снижение к основным иностранным валютам; евро уже подскакивал выше 83 рублей впервые с 22 апреля, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 10.21 мск понедельника рос на 1,52 рубля — до 82,97 рубля (минутами ранее поднимался до 83,06 рубля), курс доллара — на 1,54 рубля, до 75,94 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 1,25% — до 26,11 доллара за баррель.