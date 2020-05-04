МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), незначительно дорожают лишь бумаги "Газпром нефти" и "Новатэка", свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.21 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 1,1% — до 4,3 доллара, "Новатэка" — росла на 0,11%, до 135,15 доллара, "Лукойла"- снижалась на 1,2%, до 64,02 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 2,15% — до 4,88 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,12%, до 21,62 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 2,6% — до 26,46 доллара, "Северстали" — на 0,86%, до 11,54 доллара, НЛМК — на 1,31%, до 16,54 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,55% — до 0,9 доллара, Сбербанка — на 0,07%, до 10,38 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,82% — до 13,37 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 1,72% — до 3,71 доллара, бумаги "Магнита" — на 3,37%, до 10,74 доллара, "Ленты" — на 0,49%, до 2,04 доллара.