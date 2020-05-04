МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник падают в пределах 4% на опасениях нового обострения отношений США и Китая, а также на фоне слабой статистики по региону, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.08 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,41% — до 5739,7 пункта, французский CAC 40 — на 4,1%, до 4384,54 пункта, немецкий DAX — на 3,47%, до 10484,9 пункта.

Новое усиление рисков между США и КНР снижает спрос на рисковые активы. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай в ситуации с появлением коронавируса "совершил ошибку и пытался ее скрыть". При этом в выходные госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.

"Рынки достаточно хрупкие из-за кризиса в сфере здравоохранения, а теперь мы видим предпосылки для продолжения торговой войны США и КНР", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитика CMC Markets Дэвида Мэддена (David Madden).

Негативно влияет на торги и слабая промышленная статистика по региону. По окончательной оценке исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности (PMI) в промышленности 19 стран еврозоны в апреле упал до исторического минимума в 33,4 пункта с 44,5 пункта в марте. Показатель оказался ниже прогнозов и предварительной оценки. Индексы в Германии и Франции также снизились, но несколько слабее ожиданий.

Британский индекс при этом опускается слабее, в том числе благодаря ослаблению фунта стерлингов, который дешевеет к доллару на 0,6%. Более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров, что поддерживает индекс.