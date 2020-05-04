МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Доллар дорожает к большинству других мировых валют в понедельник днем, — спрос на американскую валюту как надежный актив поддерживают риски вокруг США и КНР после заявлений Штатов о коронавирусе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.27 мск курс евро к доллару снижался до 1,0929 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0983 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 106,73 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,93 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,31%, до 99,39 пункта.

Заявления американской стороны по поводу коронавируса снижают склонность к риску на мировых рынках. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай в ситуации с коронавирусом "совершил ошибку и пытался ее скрыть". В выходные госсекретарь США Майк Помпео также объявил о наличии у Штатов доказательств того, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.

"На утренней сессии преобладают настроения ухода от риска, так как инвесторы оценивают негативные последствия для мировой экономики от еще одной эскалации в отношениях США и Китая", — цитирует агентство Рейтер валютного аналитика Monex Europe Саймона Харви (Simon Harvey). Традиционно доллар выступает как более надежный актив, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальных рисков.

Инвесторы при этом ожидают апрельскую статистику по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу. После рекордно слабых еженедельных данных по числу заявок на пособие по безработице, которые примерно с 280 тысяч в марте подскочили более чем до 6,8 миллиона в апреле, аналитики прогнозируют негативную месячную статистику.

По их мнению, в апреле безработица в США подскочила до 16% с 4,4% в марте, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики упало сразу на 21 миллион после снижения на 701 тысячу месяцем ранее.