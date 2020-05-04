МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций и рубль в первый день майских торгов значительно снижаются на внешнем негативе, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.27 мск снижался на 1,19% — до 2619,09 пункта, индекс РТС — на 2,6%, до 1095,79 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 91 копейку — до 75,3 рубля, курс евро – на 87 копеек, до 82,32 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent опускался на 2,12% — до 25,88 доллара за баррель.

РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ

Курс рубля с начала торгов резко снижался на ухудшении внешнего фона, в частности, на падении нефтяных котировок. Доллар в ходе торгов подскакивал почти на 1,58 рубля — до 75,97 рубля, а евро — на 1,61 рубля, до 83,06 рубля. Обе валюты обновили максимум с 22 апреля.

Днем рубль отошел от локальных минимумов и теряет порядка 1,2% к американской валюте и около 1,1% — к европейской.

"Рисковые активы находятся сегодня под умеренным давлением. Распространение COVID-19, в том числе в РФ, продолжает тревожить инвесторов. Котировки нефти снижаются, тяготея в направлении отметки 25 долларов за баррель Brent", — перечисляет негативные факторы главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Введенные разными странами ограничительные меры продолжают сдерживать потребление нефти и нефтепродуктов, отмечает Николай Подлевских из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

"В первую очередь вклад вносит резкое снижение потребления нефти на транспорте, сворачивание авиасообщения. На конец апреля потребление бензина в России снизилось на 40%, дизельного топлива — на 30-35%. В мире снижение потребления нефти превышает 20 миллионов баррелей в день, и это создает значительный дисбаланс спроса и предложения", — указывает он.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Падение цен на нефть, новости о темпах распространения COVID-19 в России, а также снижение западных бирж являются негативными факторами и для российского рынка акций, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Сейчас, с одной стороны, инвесторы надеются на оживление в экономике после снятия ограничительных жестких мер, введенных странами для борьбы с распространением болезни. С другой стороны, на рынке есть также немало и тех, кто опасается прихода второй волны заболевания. Разнятся в плане своей оптимистичности и оценки сроков будущего восстановления мировой экономики после окончания пандемии", — комментирует он.

Среди аутсайдеров в понедельник – обыкновенные акции "Сургетнефтегаза" (-2,53%), акции НЛМК (-2,46%), "Газпрома" (-2,06%), АФК "Система" (-2,05%), префы "Мечела" (-2,03%), а также акции ММК (-1,99%), "Норникеля" (-1,97%) и акции "Газпром нефти" (-1,86%).

Среди лидеров – акции "Магнита" (2,49%), "Фосагро" (1,07%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (0,85%), депозитарные расписки "Ленты" (0,72%) и акции ЛСР (0,5%).

ПРОГНОЗЫ

Некоторую поддержку рублю в понедельник оказывают действия ЦБ РФ по наращиванию продаж валюты и стабильный спрос на рублевый долг, отмечает Покатович.

По его оценкам, курс рубля до конца дня может формироваться в пределах диапазона 75-76 за доллар.

"С 4 по 6 мая ожидаем разнонаправленную динамику. Рынок будет отыгрывать внешний фон. На локальном рынке в фокусе нет событий. Ориентиры: диапазон 2550-2650 по индексу Мосбиржи", — говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

По оценкам Бахтина, до конца дня картина торгов на отечественном рынке принципиально не изменится, индекс Мосбиржи завершит день в районе 2600-2630 пунктов.