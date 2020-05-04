МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник опускаются в пределах 1% на опасениях нового обострения отношений США и КНР после заявлений американской стороны по коронавирусу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,92% — до 23402 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,62%, до 8664 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,65%, до 2803,38 пункта.

Негатив на мировых фондовых рынках вызван заявлениями американского президента Дональда Трампа, что Китай в ситуации с появлением коронавируса "совершил ошибку и пытался ее скрыть". В выходные госсекретарь США Майк Помпео также заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.

Биржи Южной Кореи и Гонконга на этом фоне закрылись в минусе на 2,7-4%. При этом биржи Китая и Японии в понедельник были закрыты. Фондовые индексы Европы падают на 3-4%, кроме британского.

Трейдеры опасаются новой эскалации торгового конфликта США и Китая на фоне масштабного экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Заболевание и связанные с ним карантинные меры негативно отразились на мировом спросе, производстве и торговле, страны по всему миру принимают меры поддержки экономики. Аналитики ожидают, что в текущем году мировой ВВП сократится, а в следующем году перейдет к росту.