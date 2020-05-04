МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник в основном снижаются на опасениях за отношения между США и Китаем после заявлений американской стороны по поводу коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.17 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 0,67% — до 23565,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,54% — до 8651,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — снижался на 0,21%, до 2824,64 пункта.

Мировые фондовые рынки оказались под давлением опасений, вызванных недавними заявлениями американской стороны. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай в ситуации с появлением коронавируса "совершил ошибку и пытался ее скрыть". В выходные госсекретарь США Майк Помпео также заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.

Акции авиакомпаний снижаются в цене после того, как холдинговая компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сообщила, что в апреле распродала акции авиакомпаний. Бумаги Delta Air Lines в результате дешевеют на 7,1%, United Airlines — на 5,5%, Spirit Airlines — на 4,6%.

В пятницу трейдеры ожидают публикацию важной статистики по рынку труда США. Министерство труда страны сообщит данные по безработице в стране в апреле. Аналитики прогнозируют рост безработицы до 16,1% с 4,4% в марте и снижение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики сразу на 21,5 миллиона после снижения на 701 тысячу месяцем ранее.