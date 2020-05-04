ЛОНДОН, 4 мая /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Испанская телекоммуникационная компания Telefonica, владеющая британским мобильным оператором О2, начала переговоры об объединении с компанией Liberty Global, управляющей оператором широкополосного доступа Virgin Media, сообщила Telefonica в понедельник.

В случае слияния объединенная структура составит конкуренцию в телекоммуникационном и медийном секторах крупнейшей британской телекоммуникационной компании BT.

По оценке аналитиков, стоимость сделки может составить около 16 миллиардов долларов.

В настоящее время переговоры находятся в начальной стадии. "Процесс, инициированный обеими сторонами, находится на стадии переговоров, и на данный момент не может гарантировать ни точных условий, ни вероятности его успеха", — отметили в Telefonica.

O2 обслуживает в Британии около 34 миллионов пользователей, Virgin Media — около 6 миллионов пользователей широкополосного и кабельного телевидения и около 3 миллионов клиентов мобильной связи.

В 2016 году Telefonica пыталась провести слияние О2 с оператором Three UK, однако сделка была заблокирована европейским регулятором.

Основанная в 1924 году и базирующаяся в Испании компания Telefonica — один из лидеров в телекоммуникационном секторе, работает в Европе, Африке и Латинской Америке. Штат компании насчитывает около 127 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Мадриде.