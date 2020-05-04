МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций и рубль снизились в первый день торгов в мае на ухудшении внешнего фона, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,98% — до 2624,64 пункта, индекс РТС — на 2,28%, до 1099,42 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.52 мск рос на 84 копейки — до 75,24 рубля, курс евро – на 56 копеек, до 82,01 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent перешел к росту и поднимался на 1,32% — до 26,79 доллара за баррель.

ИНДЕКСЫ И РУБЛЬ СНИЗИЛИСЬ

В понедельник курс рубля формируется вблизи уровня 75,2 за доллар, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"В котировках нефти вместе с тем продолжает наблюдаться повышенная волатильность", — говорит он.

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин отмечает, что основными факторами давления помимо слабости нефтяных котировок стали новые тарифные угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Китая, на этом фоне рисковые активы оказались под давлением.

Среди лидеров падения – акции НЛМК (-2,46%), бумаги "Мечела" (префы упали на 2,43%, обыкновенные акции – на 2,54%), акции "Газпрома" (-2,26%), "Северстали" (-2,09%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,9%), а также акции ММК (-1,86%).

Среди лидеров роста – акции "Фосагро" (2,37%), "Магнита" (1,9%), "Акрона" (1,46%), депозитарные расписки "Ленты" (1,3%) и префы "Башнефти" (1,02%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По оценкам Бахтина, во вторник инвесторы продолжат фокусироваться на новостном фоне, связанном с пандемией, а также на характере ценовых изменений нефти.

"В отсутствие части инвесторов в период между длинными праздничными выходными динамика и объемы торгов останутся пониженными. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи во вторник сформируется в диапазоне 2600-2675 пунктов", — говорит он.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает, что российский рынок проведет май в боковом движении в диапазоне 2500-2700 пунктов по индексу МосБиржи. Что же касается рубля, то, при сохранении высокой волатильности, пара доллар-рубль продолжит движение в рамках широкого диапазона 70-80 рублей, полагает аналитик.

"Рынок энергоносителей продолжит оставаться под давлением, несмотря на старт сокращения в рамках нового соглашения ОПЕК+. Высокий объем запасов и сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения будут сдерживать рост цен, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent будет тяготеть к диапазону 20 – 25 долларов за баррель", — полагает он.