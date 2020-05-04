ВАШИНГТОН, 4 мая /ПРАЙМ/. Ведущие фондовые индексы США, несмотря на падение в начале торговой сессии из-за негативных новостей по отношениям с Китаем, закрылись в понедельник в "зеленой зоне", свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,11% — до 23749,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 1,23% — до 8710,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 2842,74 пункта.

Мировые фондовые рынки оказались в понедельник под давлением опасений, вызванных недавними заявлениями американской стороны. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай в ситуации с появлением коронавируса "совершил ошибку и пытался ее скрыть". В выходные госсекретарь США Майк Помпео также заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.

В конце недели трейдеры ожидают публикацию важной статистики по рынку труда США. Министерство труда страны сообщит данные по безработице в стране в апреле. Аналитики прогнозируют рост безработицы до 16,1% с 4,4% в марте и снижение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики сразу на 21,5 миллиона после снижения на 701 тысячу месяцем ранее.