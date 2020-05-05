МАГАДАН, 5 мая /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Медики во вторник закрыли на карантин общежитие старателей компании "Статус" в Ягоднинском округе Магаданской области, там COVID-19 заразился комендант, сообщил РИА Новости глава округа Дмитрий Бородин.

Ранее сообщалось, что в Ягоднинском округе Колымы на карантин закрыли золотодобывающую артель "Кривбасс". Более 60 вахтовых рабочих там заразились коронавирусом. Нескольких из них госпитализировали в Магадан с пневмонией.

"Диагноз коронавирус поставили коменданту. В итоге приняли решение закрыть все общежитие, там сейчас 57 человек. Они две недели не будут выходить на улицу. Конечно, для предприятия "Статус" — это проблема, на одном из участков пришлось прекратить работу. По-прежнему на карантине и артель "Кривбасс", — рассказал собеседник агентства.