Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 04/05/2020
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром185.830187.780186.5009.282
Роснефть330.050335.850331.15014.566
Мосэнерго1932.00019895.00019245.0001.951
Лукойл4857.0004858.5004848.5006089001.272
Сургнфгз36.38037.22036.0701.046
Сургнфгз п36.13036885.00035875.0004.817
ГМКННик20180.00020190.00020126.0003870120.908
Полюс Золото12055.50012066.50012023.0002302455.133
Сбербанк193.510195.100193.7704.859
Сбербанк п176.000176.390176.17012.8
ВТБ0.0350.0350.0351.004