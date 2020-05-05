Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 04/05/2020
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|185.830
|187.780
|186.500
|9.282
|Роснефть
|330.050
|335.850
|331.150
|14.566
|Мосэнерго
|1932.000
|19895.000
|19245.000
|1.951
|Лукойл
|4857.000
|4858.500
|4848.500
|6089001.272
|Сургнфгз
|36.380
|37.220
|36.070
|1.046
|Сургнфгз п
|36.130
|36885.000
|35875.000
|4.817
|ГМКННик
|20180.000
|20190.000
|20126.000
|3870120.908
|Полюс Золото
|12055.500
|12066.500
|12023.000
|2302455.133
|Сбербанк
|193.510
|195.100
|193.770
|4.859
|Сбербанк п
|176.000
|176.390
|176.170
|12.8
|ВТБ
|0.035
|0.035
|0.035
|1.004
https://1prime.ru/Financial_market/20200505/831385892.html