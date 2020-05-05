Рынок российских акций заметно растет вслед за рублем
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале дня уверенно растет по основным индексам вслед за нефтью и рублем, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск вторника рос на 1,12% — до 2654,01 пункта, индекс РТС — на 2,75%, до 1129,66 пункта.
Рубль растет к доллару на 80 копеек, до 74,05 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 7,06% — до 29,12 доллара за баррель.
https://1prime.ru/Financial_market/20200505/831387254.html