МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале дня уверенно растет по основным индексам вслед за нефтью и рублем, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск вторника рос на 1,12% — до 2654,01 пункта, индекс РТС — на 2,75%, до 1129,66 пункта.

Рубль растет к доллару на 80 копеек, до 74,05 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 7,06% — до 29,12 доллара за баррель.