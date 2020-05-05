МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Суммарный объем торгов на Санкт-Петербургской бирже в апреле стал рекордным и достиг 9,45 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с мартом на 45,4%, говорится в сообщении торговой площадки.

"Санкт-Петербургская биржа по итогам апреля 2020 года зафиксировала рекордный суммарный объем торгов ценными бумагами иностранных эмитентов в размере 9,45 миллиарда долларов (7,95 миллиарда долларов в режиме основных торгов). Объем торгов увеличился на 45,4% по сравнению с мартом текущего года…", — сообщает биржа.

Средний дневной объем торгов в апреле увеличился на 52% по сравнению с мартом и достиг 450,04 миллиона долларов. Общее количество сделок в апреле по сравнению с мартом увеличилось на 89% и составило 16,12 миллиона.

По итогам апреля были зафиксированы новые рекорды клиентской активности. Количество активных счетов увеличилось на 34,7% к марту и составило 235,7 тысячи. Количество счетов с позициями по ценным бумагам превысило 286,7 тысячи, говорится в сообщении.

По состоянию на 30 апреля на Санкт-Петербургской бирже было зарегистрировано 4,08 миллиона клиентских счетов, допущенных к торгам. Сделки в марте заключались с 1213 иностранными ценными бумагами, уточняется в релизе.

Санкт-Петербургская биржа является крупнейшей площадкой по организации торгов иностранными ценными бумагами в России. Торги начались в ноябре 2014 года. Сделки заключаются в рамках российского правового поля, а расчеты происходят в долларах США.