МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник растут на новостях об ослаблении карантинных мер в ряде стран Европы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.21 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,08% — до 5815,01 пункта, французский CAC 40 — на 1,58%, до 4447,35 пункта, немецкий DAX — на 1,18%, до 10591 пункта.

Трейдеры оценивают новости о постепенном снятии карантинных мер в ряде стран Европы, в частности, в Италии. Рынки надеются, что экономическая активность будет постепенно восстанавливаться.

"Если ситуация продолжит улучшаться — число случаев заражения упадет, и власти в какой то степени откроют экономику, — даже если и будет рецессия, она, скорее всего, будет недолгой…", — цитирует агентство Рейтер аналитика Capital Economics Симону Гамбарини (Simona Gambarini).

Динамику французского индекса также поддерживает рост цен на акции компаний. Так, бумаги нефтегазовой компании Total дорожают на 5,9% после публикации финансовой отчетности. Компания сообщила, что ее выручка в первом квартале составила 38,6 миллиарда долларов, при том что аналитики ожидали этот показатель на уровне 34,36 миллиарда долларов.

Кроме того, инвесторы ожидают заседания Банка Англии, которое пройдет в четверг, 7 мая. При этом аналитики не ожидают, что регулятор примет агрессивные меры стимулирования экономики, так как в марте Банк Англии уже дважды снижал ставку, в общей сложности до 0,1%.