МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Биржи Гонконга и Австралии во вторник закрылись ростом вслед за фондовыми индексами США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index вырос на 1% — до 23855 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 1,64%, до 5407,1 пункта.

Другие крупные биржи Азиатско-Тихоокеанского региона — Китая, Японии и Южной Кореи — закрыты во вторник в связи с национальными праздниками.

По итогам последних торгов (в четверг) индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,33% — до 2860,08 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,88%, до 1763,36 пункта. Японский Nikkei 225 по итогам торгов пятницы снизился на 2,84% — до 19619,35 пункта, а южнокорейский KOSPI по итогам понедельника — на 2,68%, до 1895,37 пункта.

Азиатские инвесторы обратили внимание на динамику бирж США, которые в понедельник выросли в пределах 2,5% на фоне сильных отчетностей крупнейших американских технологических компаний.

Поддержку азиатским биржам оказали и цены на нефть, которые уверенно растут во вторник в надежде на постепенное восстановление экономической активности в мире, и как следствие — оживление спроса на нефть.

Тем не менее, главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy) сказал агентству Рейтер, что инвесторам стоит с осторожностью отнестись к покупке рисковых активов, — большинство рынков Азии закрыты во вторник, и дальнейшую динамику на биржах определить трудно.