МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник растут в пределах 1,4% вслед за ценами на нефть на новостях из разных стран о снятии или ослаблении карантинных мер, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.37 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,34% — до 23887 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,35%, до 8914,25 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,32%, до 2862,12 пункта.

Некоторые страны Европы, больше всех пострадавшие от коронавируса, а также несколько штатов США на этой неделе начали ослабление карантинных мер. В результате цены на нефть начали восстанавливаться в надежде на оживление спроса. Во вторник днем нефть дорожает на 8-13%.

"Положительная динамика на рынках наблюдается из-за ослабления ограничительных мер", —сказал агентству Рейтер аналитик London Capital Group Джаспер Лоулер (Jasper Lawler).

Вместе с тем ряд аналитиков, опрошенных агентством, не исключают второй волны коронавируса, и как следствие — нового снижения деловой активности во втором квартале.