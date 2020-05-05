МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут во вторник, — инвесторы оценивают перспективы постепенного восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.42 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,27% — до 24050,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,44%, до 8836,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,29%, до 2879,55 пункта.

Трейдеры оценивают новости о постепенном снятии карантинных мер в ряде стран, в частности, в Италии. Рынки надеются, что экономическая активность в мире после пандемии будет постепенно восстанавливаться.

Оптимизм на биржах поддерживает и восстановление нефтяного рынка. Цена нефти WTI во вторник подскакивает на 18%, Brent — на 12%.

"Это все колебания настроений и надежды на восстановление экономики. Но проблема в том, что это может измениться, как только мы увидим… цифры, особенно касающиеся занятости", — приводит агентство Рейтер комментарий рыночного экономиста Spartan Capital Securities Питера Кардильо (Peter Cardillo). Статистика по безработице в США за апрель будет опубликована в эту пятницу, 8 мая.

Немного сдерживает рост статистика по дефициту торгового баланса США. Показатель в марте вырос до 44,4 миллиарда долларов к февралю, оказавшись хуже прогноза в 44 миллиарда долларов. Позднее в ходе торгов будет также опубликована статистика по деловой активности в сфере услуг США в апреле. Ожидается, что индикатор в отчетном месяце сократился до 36,8% с 52,5% в марте.