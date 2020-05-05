МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Компания Telegram Group Inc отказалась от варианта выплаты инвесторам из США возмещения за отсрочку запуска проекта Telegram Open Network (TON) в размере 110% их первоначальных инвестиций, следует из письма компании инвесторам, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Telegram в 2019 году привлек 1,7 миллиарда долларов в проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. Однако власти США через суд потребовали наложить штрафы на компанию и ее филиал TON Issuer Inc и взыскать полученные ими средства в пользу государства. Telegram в связи с этим отложил запуск проекта до завершения суда в США — 30 апреля 2020 года. Месяц назад американский суд отказал Telegram в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям.

На прошлой неделе компания направила письмо инвесторам и предложила им получить возмещение в размере 72% первоначальных инвестиций из-за отсрочки запуска TON или же дождаться 30 апреля 2021 года и получить вместе с токенами 110% своих инвестиций.

"В электронном письме, которое мы отправили вам 29 апреля, мы упомянули возможность заключения кредитного соглашения в качестве альтернативы возмещению (инвестиций — ред.) К сожалению, учитывая ваш статус инвестора из США и основываясь на недавних обсуждениях с релевантными органами власти и нашим адвокатом, мы приняли сложное решение не использовать этот вариант с вами из-за его неопределенного восприятия у определенных регуляторов в США", — говорится в письме компании инвесторам.

"Мы приносим извинения за неудобства, вызванные этим изменением, но считаем, что в интересах всех сторон снизить ненужный регуляторный риск", — добавляет компания.

В приложении к письму представлена форма для возмещения средств инвесторам по первой опции — возврат 72% первоначальных инвестиций.