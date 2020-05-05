МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Курс евро опускается к доллару во вторник вечером на новостях о решении суда в Германии о том, что программа количественного смягчения (QE) Европейского центрального банка частично нарушает законы страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару опускался до 1,0844 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0906 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 106,58 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,73 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,23%, до 99,71 пункта.

Во вторник конституционный суд Германии постановил, что программа количественного смягчения Евросоюза частично нарушает основной закон страны. Теперь ЕЦБ должен в течение трех месяцев доказать "пропорциональность" программы.

"Люди… пытаются понять, что это означает для возможных ответных мер ЕЦБ… Рынкам не нравится неопределенность, поэтому они реагируют негативно", — прокомментировал агентству Рейтер стратег TS Lombard Андреа Сисионе (Andrea Cicione).

Курс доллара к иене перешел к снижению на росте рисковых настроений, связанных с новостями о постепенном снятии карантинных мер в ряде стран, в частности, в Италии. Рынки надеются, что экономическая активность в мире после пандемии коронавируса будет постепенно восстанавливаться.