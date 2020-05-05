МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля во вторник укрепляется, российский рынок акций после падения в понедельник смог отыграть потери, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.43 мск вторника снижается на 1,2 рубля, до 73,65 рубля, курс евро — на 1,65 рубля, до 79,95 рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,08% — до 2652,89 пункта, индекс РТС — на 2,95%, до 1131,86 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 13,86%, до 30,97 доллара за баррель.

РУБЛЬ И РЫНОК АКЦИЙ РФ НАШЛИ ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ РОСТА

Курс рубля значительно вырос во вторник. Максимально рубль к доллару поднимался на 1,3 рубля — до 73,55 рубля, к евро на 1,83 рубля – до 79,78 рубля.

Участники рынка готовятся к тому, что со среды в рубль вернется стабилизирующее воздействие от продаж валюты со стороны ЦБ РФ, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Также в пользу поддержки рублевого курса выступает повышательная динамика в нефти, где цены поднимаются к уровням 30 долларов за баррель Brent и выше, добавляет он.

Глобальным фактором улучшения настроений, в том числе на фондовом рынке стало снижение опасений замедления мировой экономики, все больше стран анонсируют частичное снятие ограничительных мер, отмечает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Во вторник на российском рынке акций наблюдался умеренный рост, покупки были сосредоточены главным образом в бумагах нефтегазового сектора, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Поводом для оптимизма стало улучшение внешних настроений на фоне ожидания экономического оживления после снятия жестких карантинных мер, и конечно, восстановление котировок Brent, поясняет он.

"Рынок не мог не отметить начало официального действия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи сырья. Однако ситуация со спросом на нефть в мире из-за пандемии и с заполненностью хранилищ остается напряженной", — добавляет он.

В лидерах роста акции – "Роснефти" (3,47), "Юнипро" (3,32%), ОГК-2 (3,19%), "Новатэка" (2,89%), "Лукойла" (2,61%), а также акции "Газпрома" (2,32%), префы "Башнефти" (2,32%), акции АФК "Система" (1,31%), ВТБ (1,78%) и акции "Аэрофлота" (1,75%).

В лидерах снижения – акции "Полюса" (-1,59), "Магнита" (-1,54%), депозитарные расписки Х5 (-1,02%),.

ПРОГНОЗЫ

Покатович из "БКС Премьер" ожидает, что в среду курс рубля будет формироваться в диапазоне 73-74,5 рубля за доллар.

Начавшееся ралли на рынке нефти способствуют укреплению рубля, ожидаем дальнейшего снижения котировок пары доллар-рубль к нижней границе диапазона 72-76 рубля, говорит аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

В паре с европейской валютой укрепление вероятно в район 79 рубля за евро, полагает он.

Сохраняющаяся восходящая динамика на западных фондовых рынках будет способствовать росту индекса Мосбиржи, который способен протестировать отметку 2700 пунктов на ближайших торговых сессиях, полагает аналитик.

С его точки зрения, локомотивом роста станут компании нефтегазового и электроэнергетического сектора.

"Индекс РТС готовится протестировать сильное сопротивление в районе 1158-1170 пунктов, дополнительно поддерживаемый укреплением рубля", — добавляет эксперт.

В среду, по мнению Бахтина из "БКС Премьер", отечественный рынок продолжит торговаться исходя из внешней конъюнктуры и вектора движения нефтяных цен. В фокусе внимания участников торгов будут "вирусный" новостной фон, цены на нефть, а также возможные новые сигналы США и КНР, касающиеся торговых отношений двух стран.

По его оценкам, индекс Мосбиржи во вторник может формироваться в диапазоне 2620-2670 пунктов.