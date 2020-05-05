МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Большинство акций электроэнергетических компаний РФ выросли во вторник вместе с рынком, следует из данных Московской биржи.

Акции "Интер РАО" поднялись на 0,21%, "Иркутскэнерго" — на 1,33%, "Мосэнерго" — на 0,38%, ТГК-1 — на 1,44%, ОГК-2 — на 3,14%, "Энел Россия" — на 0,65%, "Юнипро" — на 3,21%, акции ТГК-14 – на 1,51%, обыкновенные акции "Квадры" — на 1,8% и акции "Русгидро" — на 8,44 %.

Также выросли бумаги ТГК-2 (префы – на 5,95%, обыкновенные акции – на 8,44%).

При этом упали префы "Квадры" — на 2,14%.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,08% — до 2652,89 пункта, также следует из данных Московской биржи.