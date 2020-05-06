МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Цена на медь растет в среду на фоне снятия некоторыми странами ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом и восстановления экономической активности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,56% — до 2,346 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,68% — до 5158 доллара, алюминия — на 0,1%, до 1484,5 долларов, цинка — выросла на 0,97%, до 1918 долларов за тонну.

Настроения инвесторов поддерживают новости о том, что некоторые страны Европы, в том числе Италия, сильно пострадавшая в результате пандемии коронавируса, и ряд штатов США приступили к ослаблению ограничительных мер.

Трейдеры также следят за ситуацией в Китае, который является крупнейшим потребителем меди в мире. КНР — одна из первых стран, которая сняла ограничительные меры и возобновила производственную деятельность.

Тем не менее, рост цен на медь сдерживают опасения по поводу сбоев поставок. Так, ограничения из-за коронавируса нанесли ущерб добыче и поставке сырья из Перу, одного из основных экспортеров меди в Китай.