МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Курс иены растет к доллару на опасениях инвесторов за перспективы мировой экономики после новостей об открытии экономик некоторых стран Европы и ряда американских штатов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.06 мск курс доллара к иене снижался до 106,34 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,58 иены. Курс евро к доллару рос до 1,0839 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0838 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 99,82 пункта.

Рост курса иены в качестве традиционно надежного актива в среду поддерживается сомнениями инвесторов по поводу ослабления ограничительных мер некоторыми странами Европы и штатами США. Аналитики считают, что преждевременное открытие экономик может привести ко второй волне заражений и более сильной мировой рецессии.

"Иена с начала кризиса являлась наиболее стабильной валютой", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик Societe Generale Кит Джакс (Kit Juckes).