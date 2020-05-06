МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 6 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День Конституции — выходной на Токийской фондовой бирже    
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (март) 0,5% 8,5% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (март) -1,2% -15,6% (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 23 10
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 17,4 9
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 27,4 10,4
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 31,7 15,9
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель) 29,7 13,5
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 26,4 11,7
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (апрель) 39,3 44
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (март) 0,9% -10,5%
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель) -27 тыс -2005 тыс
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге 4,15 млн барр  
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 8,991 млн барр 8,125 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 3,637 млн барр  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB АК АЛРОСА — Наблюдательный совет (рекоменд. по фин. див-дам 2019) 5,93 (1П2018) + 4,11 (фин) — див-д 2018 3,84 (1П2019) — див-д 2019
  RUB ММК — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.05.2020, заочное) 0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018 1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.06.2020) — див-д 2019
  RUB Акрон — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.05.2020, заочное) 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018 101 (9м2019) + 157 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2019
  RUB Казаньоргсинтез — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 16.04.2020) 7,792 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2018 4,5468 (ао), 0,25 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.05.2020) — див-д 2019