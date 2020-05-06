События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 мая
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 6 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День Конституции — выходной на Токийской фондовой бирже
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (март)
|0,5%
|8,5% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (март)
|-1,2%
|-15,6% (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|23
|10
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|17,4
|9
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|27,4
|10,4
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|31,7
|15,9
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель)
|29,7
|13,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|26,4
|11,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (апрель)
|39,3
|44
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (март)
|0,9%
|-10,5%
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
|-27 тыс
|-2005 тыс
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|4,15 млн барр
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|8,991 млн барр
|8,125 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|3,637 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|АК АЛРОСА — Наблюдательный совет (рекоменд. по фин. див-дам 2019)
|5,93 (1П2018) + 4,11 (фин) — див-д 2018
|3,84 (1П2019) — див-д 2019
|RUB
|ММК — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.05.2020, заочное)
|0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018
|1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.06.2020) — див-д 2019
|RUB
|Акрон — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.05.2020, заочное)
|130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018
|101 (9м2019) + 157 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2019
|RUB
|Казаньоргсинтез — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 16.04.2020)
|7,792 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2018
|4,5468 (ао), 0,25 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.05.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200506/831391658.html