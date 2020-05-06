МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Коронавирус не помог акциям фармдистрибьютеров разогнаться на Московской бирже в апреле, при этом значительный рост показали компании из сектора биотехнологий, следует из данных торгов биржи.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты рассказали, что происходило с компаниями фармацевтического сектора и биотеха на российском и западных рынках и порекомендовали при покупке акций ориентироваться не столько на "хайповые" новости, связанные так или иначе с распространением коронавируса, сколько в первую очередь на финансовые отчеты компаний.

Акции фармдистрибьютора "Аптечная сеть 36 и 6" в апреле снизились на 1,14%, "Протека" — на 0,5%, следует из данных торгов.

Акции российской биотехнологической компании "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ) выросли на 174%, при этом акции его дочерней компании "Международного медицинского центра обработки и криохранения биоматериалов" снизились на 1,38%. Акции биофармацевтической компании "Фармсинтез" выросли на 28,16%, следует из данных торгов на Московской бирже.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.

ФАРМАЦЕВТЫ РФ В ОТСУТСТВИЕ ДРАЙВЕРОВ РОСТА

"Вот если бы аптечные сети продавали лекарства от коронавируса, они бы, наверное, были сейчас в хорошей прибыли. Но, увы, ни вакцины, ни каких иных медикаментозных препаратов от данного заболевания пока нет. На чем аптеки могли сделать "большие деньги"? На масках?", — говорит аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

Но, во-первых, власти потребовали сдерживать рост цен на маски, которые, вообще-то, и без того недорого стоят и "кассы не сделают", отмечает аналитик.

Во-вторых, в большинстве аптечных сетей маски очень быстро закончились и только последнее время в этом направлении стал наблюдаться некоторый сдвиг в положительную сторону, а вот остальные расходы у аптек заметно выросли, добавляет он.

"Значительная часть лекарственных препаратов, а также субстанций для их производства на российских предприятиях (около 70%) закупается за рубежом. За валюту, которая из-за девальвации рубля существенно подорожала. При этом аптеки не могут пропорционально повышать розничные цены, так как снизившиеся доходы россиян в принципе сокращают объемы потребления, в том числе и лекарственных препаратов. Получается, что никаких факторов роста в фармацевтическом бизнесе пока нет", — резюмирует Коренев.

Тот факт, что операционные и финансовые показатели, равно как и стоимость акций аптечных сетей пока не сильно пострадали, уже сам по себе отраден, добавляет он.

Аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов более оптимистичен. Он считает, что фармацевтика в сложившейся ситуации справляется хорошо.

Акции "Аптечной сети 36 и 6" а апреле находились на своих четырехлетних максимумах, прибавляя на пике после мартовского обвала более 36%, отмечает аналитик. Для сравнения, две крупнейшие аптечные сети США CVS и Walgreens с начала года в минусе на порядка 17% и 26% соответственно.

БИОТЕХНОЛОГИ В ПЛЮСЕ

С точки зрения Емельянова из ИК "Фридом Финанс", биотехнологии стали абсолютным "хитом" как у российских, так и западных инвесторов, которые закладывают наступление глобальной революции в здравоохранении.

Такое подорожание акций российского биотеха — компаний ИСКЧ и "Фармсинтеза" — это много на фоне ведущих мировых фарм- и биотех брендов, которые занимаются разработкой лекарств и вакцин от COVID-19, отмечает он.

Например, Gilead Sciences за два с половиной месяца, пока шли тесты препарата Remdesivir, подорожала на 33%, но каждый раз, когда появлялась новость о неудачах или задержках в исследованиях, теряла до 14,5%. Компания Moderna с начала года в плюсе на 166%. Но в марте она теряла до 28%, когда инвесторы осознали, что вакцина, разрабатываемая компанией, не предотвратит эпидемию, а лишь поможет в профилактике будущих заболеваний.

Управляющий партнёр 4BIO Capital Дмитрий Кузьмин также отмечает, что наблюдается активный интерес розничных инвесторов к компаниям, связанным с разработкой препаратов или вакцин от Covid-19.

"С нашей точки зрения, экстремальный рост акций Moderna, Biontec, Gilead и других не слишком оправдан, так как вероятность того, что их успехи в создании вакцин от коронавируса транслируются в реальные продажи и соответствующий рост капитализации достаточно низкая. Частично можно оправдать рост стоимости повышенной привлекательностью данных компаний для M&A, но, с нашей точки зрения, в нём нет долгосрочной устойчивости", — говорит он.

Руководитель отдела управления акциями "Сбербанк Управление Активами" Евгений Линчик полагает, что бумаги Moderna при благоприятном развитии событий второй стадии клинических испытаний вакцины, которая может начаться уже в мае, могут ожидать следующую волну роста.

Между тем Коренев из "Финама" обращает внимание, что такие бумаги, как ИСКЧ, относятся к высокорискованным.

"Если учесть, что объем операций с акциями ИСКЧ крайне невысок, а сами бумаги относятся к третьему эшелону, где воздействие спекулятивных покупок крайне значительно, то не стоит рассматривать акции данного эмитента как некий ориентир, применимый к остальным компаниям фармацевтического сектора", — считает эксперт.

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В России купить иностранные ценные бумаги можно пока только на Санкт-Петербургской бирже, однако даже из предложенных выше, там торгуются не все, напоминает Линчик из "Сбербанк Управление Активами".

"Чтобы собрать диверсифицированный портфель, нужны бумаги хотя бы 9-10 эмитентов, что усложняет задачу. Биотехнологический и фармацевтический секторы — очень специфичны, тут нужны специальные знания и довольно много времени на изучение разработок, отчетов, научных материалов, поэтому лучше вкладываться в эти сектора через фонды — ETF или фонды фондов", — добавляет он.

Кузьмин из 4BIO Capital обращает внимание, что в плане динамики европейских и американских компаний, стоит выделить несколько компонент.

Во-первых, как указано выше, произошёл спекулятивный рост компаний, объявивших об участии в "гонке" против Covid-19, отмечает он.

Во-вторых, рынок "наказал" существенную часть компаний, которые не имеют выручки и продолжают вести свои лекарства через доклинические и клинические исследования, также отмечает эксперт.

В-третьих, важно заметить, что большая часть клинических исследований, не относящихся к Covid-19, была поставлена на паузу или испытывает существенные задержки, что также негативно сказывается на капитализации этих компаний, добавляет Кузьмин.

"Мы в 4BIO Capital специализируемся на сегменте генноинженерных препаратов, таких как генная, клеточная и РНК терапия… Нужно понимать, что отдельные компании на этом рынке всегда несут очень существенные риски, поэтому мы не рекомендуем инвесторам, вне зависимости от объемов средств под управлением, принимать самостоятельные решения по инвестициям в отдельные акции в отсутствие квалифицированной команды биологов и медиков", — говорит он.