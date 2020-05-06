МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале дня слабо растет по основным индексам, при этом префы "Россетей" обновили максимум с января на новостях по дивидендам, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.28 мск среды повышался на 0,12% — до 2657 пунктов, индекс РТС — на 0,1%, до 1134 пунктов.

Префы "Россетей" с утра подскакивали на 15,5% — до 1,97 рубля, максимума с января текущего года. Совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2019 года на уровне 8,85 копейки на обыкновенную и 18,93 копейки на привилегированную акцию, общие выплаты за год с учетом промежуточных могут составить рекордные 23 миллиарда рублей.