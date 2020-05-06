МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду колеблются около уровней предыдущего закрытия без единой динамики, инвесторы оценивают отчетности компаний и смягчение карантинных мер, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.27 мск британский индекс FTSE 100 рос незначительно — на 0,06%, до 5853,18 пункта, французский CAC 40 опускался на 0,45%, до 4462,98 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,26%, до 10701,4 пункта.

В центре внимания трейдеров корпоративные новости. Акции итальянской банковской группы Unicredit снижаются почти на 1% после публикации финансового отчета за первый квартал, показавшего чистый убыток в размере 2,7 миллиарда евро.

Бумаги немецкой BMW дешевеют почти на 3% после того, как компания сообщила о снижении чистой прибыли в первом квартале на 2,4%, до 574 миллиона евро и не предоставила точный прогноз на год.

Кроме того, европейские инвесторы внимательно следят за развитием событий в Европе и США, где начали отменять карантинные меры, и оценивают, какое влияние это оказывает на распространение коронавируса.

Позднее в среду инвесторы ожидают публикации макростатистики из региона. Исследовательская организация Markit Economics опубликует окончательную оценку по композитному индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) за апрель. Эксперты прогнозируют снижение показателя до 13,5 пункта с уровня марта в 29,7 пункта. А европейское статистическое агентство Евростат опубликует статистику по объему розничных продаж за март. Аналитики ожидают падения показателя на 10,5%.