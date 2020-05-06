МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Рубль растерял утренний рост и ушел в минус в первые часы торгов на фоне укрепления американской валюты на форексе, что обычно сигнализирует о снижении аппетита к риску на глобальных торговых площадках.

Российская валюта игнорирует рост рынка нефти в район максимумов более чем за полмесяца.

Курс доллара расчетами "завтра" к 11.53 мск повышался на 45 копеек, до 74,20 рубля, курс евро — на 19 копеек, до уровня 80,13 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар с утра максимально опускался до 73,29 рубля, евро – до 79,50 рубля.

Евро на форексе снижается на 0,4%, до 1,0798 доллара – в район минимумов с 24 апреля. Рынок нефти при этом растет на 2,6%, до 31,76 доллара за баррель сорта Brent, колеблясь в районе максимумов с середины апреля.