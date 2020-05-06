МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются разнонаправленно на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 12.05 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,28% — до 4,58 доллара, "Новатэка" — росла на 0,07%, до 144 долларов, "Лукойла"- опускалась на 0,06%, до 67,36 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,61% — до 5,07 доллара, "Газпром нефти" — на 0,11%, до 22,62 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличивалась на 0,41% — до 27,21 доллара, "Северстали" — на 0,26%, до 11,79 доллара, НЛМК — снижалась на 0,85%, до 16,82 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,32% — до 0,95 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,12%, до 10,53 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,65% — до 13,93 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,19% — до 3,88 доллара. Стоимость бумаг "Магнита" увеличивалась на 1,45% — до 11,18 доллара, "Ленты" — на 0,01%, до 2,13 доллара.