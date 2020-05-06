МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Курс евро днём перешёл к снижению по отношению к доллару после выхода данных о падении в апреле композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны по окончательной оценке до нижайшего за всё время наблюдений уровня в 13,6 пункта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.51 мск курс евро к доллару снижается до 1,0804 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0838 доллара за евро. Курс доллара к иене опускается до 106,3 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,58 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,38%, до 100,09 пункта.

Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле упал до исторического минимума в 13,6 пункта.

Неопределенность вокруг участия Германии в реализации монетарных мер в Европе также оказывает давление на курс евро. Конституционный суд страны накануне постановил, что программа количественного смягчения центробанка еврозоны (ЕЦБ) частично нарушает основной закон страны. Теперь ЕЦБ должен в течение квартала доказать "пропорциональность" программы, в противном случае центробанк Германии не сможет в ней участвовать.

По мнению аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, евро продолжит дешеветь на фоне слабых перспектив мировой экономики в текущем году и более серьезного ущерба, чем ожидалось, нанесенного пандемией.

"Мы ожидаем, что курс евро по отношению к доллару ослабнет в ближайшие несколько месяцев",- сказал агентству аналитик Bank of America Афанасиос Вамвакидис (Athanasios Vamvakidis).