МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду на оптимизме, вызванном постепенным снятием карантинных мер в США и Европе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.31 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,41%, до 23868 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,58%, до 8974,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 2872,12 пункта.

Трейдеры оптимистичны, поскольку некоторые штат США и страны Европы начали ослабление карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, таким образом, оценки восстановления экономической активности растут.

"На данный момент рынки, похоже, закладывают в цены ожидания, что экономическая активность может сейчас оживиться, и хотя это вполне может быть правдой, мы до сих пор не знаем масштаба экономического ущерба, который был нанесен", — сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.