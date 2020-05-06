МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в среду днем торгуется в минусе на фоне снижения спроса на валюты развивающихся рынков; доллар вновь тестирует отметку 75 рублей.

Основные биржевые индексы РФ после попыток стабилизации также перешли к снижению вслед за рынком нефти и слабеющим рублем.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.48 мск рос на 1,18 рубля — до 74,93 рубля, курс евро — на 1,11 рубля, до 81,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар уже повышался до 75 рублей.

Индекс Мосбиржи при этом снижался на 0,5% — до 2640 пунктов, индекс РТС — на 1,9%, до 1112 пунктов.

РУБЛЬ УШЕЛ В МИНУС, АКЦИИ ОТСТУПИЛИ

С утра на российских финансовых площадках преобладал оптимизм, обусловленный уверенным ростом цен на нефть во вторник и в среду утром, когда они обновили максимум с середины апреля. Однако российская валюта довольно быстро растеряла утренний рост и перешла к снижению.

Давление на валюты развивающихся рынков оказывает укрепление доллара на форексе. Так, евро снижается на 0,3% — до 1,0810 доллара. Негативный фон обусловлен, в частности, слабой статистикой по еврозоне и последними экономическими прогнозами Еврокомисии.

Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны в апреле, по окончательной оценке, упал до исторического минимума — 13,6 пункта.

ЕК в этом годе не ожидает роста ВВП ни в одной из стран Евросоюза ввиду пандемии коронавируса. Экономика ЕС, как ожидается, упадет на 7,4%, еврозоны — на 7,7%. Западноевропейские фондовые индексы на таком фоне снижаются на 0,2-0,3%.

При этом рынок нефти демонстрирует неопределенную динамику. После утреннего обновления полумесячных максимумов нефтяные котировки оказались под давлением инвесторов, фиксирующих краткосрочную прибыль. Днем нефть дешевеет на 3,4% — до 29,91 доллара за баррель сорта Brent (при этом ранее в ходе торгов цена Brent подскакивала выше 32 долларов впервые с 14 апреля).

В итоге доллар и евро днем растут к рублю на 1,5-1,7%. Рублевая цена нефти при этом поднялась выше 2,2 тысячи за баррель сорта Brent.

Среди российских бумаг в аутсайдерах акции "Лукойла" (-1,4%), "Распадской" (-0,7%), "Акрона" (-0,7%), "Детского мира" (-0,5%).

Растут бумаги "Мосбиржи" (+1,4%), "Новатэка" (+1,3%), "Полюса" (+1,3%), "Фосагро" (+1,1%), "Северстали" (+1%).

ПРОГНОЗЫ

Курс остается в диапазоне 73-76 рублей за доллар, отмечает Олег Кочетков из МТС Банка. "Рост нефти выше 30 долларов за баррель обеспечил рублю поддержку, но в то же время наблюдается снижение китайского юаня из-за обострения отношений между США и Китаем, что давит на валюты развивающихся стран", — отмечает он.

На фоне роста нефтяных цен котировки Urals возвращаются к уровням 25 долларов, и это означает, что объемы продажи валюты ЦБ РФ сократятся, что в свою очередь может ослабить и поддержку рублю, говорит Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"В этих условиях ожидаем, что в четверг и в ближайшие дни курс будет формироваться в диапазоне 73,8-75,2 рубля за доллар", — оценил он.

Близость важных уровней сопротивления по индексам Мосбиржи и РТС ограничивает биржевых "быков", рассуждает в свою очередь Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

До конца торговой сессии вероятно сохранение разнонаправленной динамики индекса Мосбиржи в рамках 2640-2680 пунктов, полагает Александр Бахтин из "БКС Премьер". Внешний фон и динамика нефтяных котировок продолжат определять динамику торгов на отечественном рынке, отметил аналитик.