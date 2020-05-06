МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду поднимаются на ожиданиях ослабления карантинных мер и "открытия" экономики страны, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

По состоянию на 16.52 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,26%, до 23945,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,04%, до 8900,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 2880,51 пункта.

Поддерживают "быков" сообщения о том, что некоторые штаты США и страны Европы начали ослабление карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.

При этом новая статистика рынка труда практически не повлияла на рыночные ожидания. Ранее в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что в апреле число рабочих мест в частном секторе США рухнуло на рекордные 20,2 миллиона и вернулось к уровню 2011 года. Почти 80% этого снижения затронуло сектор услуг, и сильнее всего пострадала сфера досугового и гостиничного бизнеса, на нее пришлось почти 40% от общего снижения числа рабочих мест за апрель — 8,6 миллиона.

"Многие плохие новости за апрель по большей части учтены в торгах… Но рынки ожидают возможного восстановления, многие штаты "открываются", — приводит агентство Рейтер пояснение старшего экономиста Raymond James Скотта Брауна (Scott Brown).

К тому же корпоративная отчётность также поддерживает позитивный настрой участников рынка. Так, акции General Motors дорожают на 5,5% после того, как компания сообщила о выручке за первый квартал в 32,7 миллиарда долларов при прогнозе в 32,5 миллиарда.