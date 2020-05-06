МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером на фоне роста оптимизма вокруг восстановления экономики и склонности инвесторов к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,06%, или на 18,3 доллара, до 1692,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,08% до 15,098 доллара за унцию.

Трейдеры оптимистичны и склонны к риску, поскольку некоторые штаты США и страны Европы начали ослабление карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, таким образом, оценки восстановления экономической активности улучшаются.

"Снижение спроса на драгметаллы и очень позитивные настроения на фондовых рынках в условиях возобновления экономики оказывают давление на цены на золото", — сообщает агентству Рейтер аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг.

Давление на золото также оказывает рост курса доллара. Укрепление американской валюты традиционно оказывает давление на стоимость металла, который становится дороже для держателей иностранной валюты.