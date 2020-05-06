МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Курс доллара поднимается к основным мировым валютам в среду вечером, негативная макростатистика по миру усиливает настроения ухода от риска, что поддерживает спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.23 мск курс доллара к иене снижался до 106,03 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,58 иены. Курс евро к доллару уменьшался до 1,0814 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0838 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,39%, до 100,09 пункта.

Негативная макростатистика поддерживает безрисковые настроения на рынках, что благоприятно сказывается на стоимости более надежных активов, к которым традиционно относится доллар. Деловая активность в еврозоне в апреле, по окончательной оценке, упала до исторического минимума в 13,6 пункта с уровня марта в 29,7 пункта. При этом показатель оказался несколько лучше прогноза в 13,5 пункта. Объем розничных продаж в еврозоне в марте упал на 11,2% по сравнению с февралем, хотя ожидалось снижение на 10,5%.

Ранее в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что в апреле число рабочих мест в частном секторе США рухнуло на рекордные 20,2 миллиона и вернулось к уровню 2011 года. Почти 80% этого снижения затронуло сектор услуг.

При этом доллар дешевеет к иене, которая также выступает более безопасным активом. В среду биржа Японии была закрыта в связи с национальным праздником.

Теперь трейдеры ожидают публикацию в пятницу статистики по рынку труда США от министерства труда страны. Аналитики прогнозируют рост безработицы до 16% с 4,4% в марте и снижение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики сразу на 21,85 миллиона после снижения на 701 тысячу месяцем ранее.