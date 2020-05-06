МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в среду на фоне ощутимо скорректировавшихся вниз нефтяных котировок.

Ослабевший вследствие этого рубль и общее снижение аппетита к риску на мировых площадках поддержало падение стоимости российских активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 0,81%, до 2632,1 пункта, индекс РТС — на 1,92%, до 1111,43 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.15 мск растёт на 74 копейки, до 74,49 рубля, курс евро — на 56 копеек, до уровня 80,51 рубля, также следует из данных Московской биржи.

РОССИЙСКИЕ АКТИВЫ ПОПАЛИ ПОД ДАВЛЕНИЕ

С утра на российских финансовых площадках короткое время преобладал оптимизм, обусловленный вчерашним уверенным ростом рынка нефти. Однако "черное золото", поднявшись до 32,18 доллара за баррель сорта Brent и обновив максимум с середины апреля, затем стало сползать. И вечером нефть дешевеет уже более чем на 6%, до 29 долларов.

За первые торговые сессии мая нефтяные котировки подскочили более чем на 27% на волне оптимизма, связанного с началом действия соглашение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти еще в сумме примерно на 10 миллионов баррелей нефти в сутки к уровням октября 2018 года. В итоге некоторые игроки решили зафиксировать краткосрочную прибыль.

На этом фоне российская валюта довольно быстро растеряла утренний рост и также стала корректироваться вниз после активного роста накануне.

Общее давление на рисковые активы оказывают и появившиеся в среду новые ухудшившиеся прогнозы развития экономики. Так, Еврокомиссия не ожидает роста ВВП по итогам текущего года ни в одной из стран Евросоюза ввиду пандемии коронавируса и мер борьбы с ним. Экономика ЕС, как ожидается, в целом сократится на 7,4%, еврозоны — на 7,7%. Западноевропейские фондовые индексы на таком фоне упали в среду в пределах 1,2%.

Негатива добавили и данные о числе рабочих мест в частных компаниях США в апреле, которое сократилось на рекордные за всю историю наблюдений 20,236 миллиона по сравнению с показателем предыдущего месяца. Таким образом, число рабочих мест опустилось до уровня 2011 года, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

В лидерах снижения цены в РФ на фоне упавшей в цене нефти оказались акции "Сургутнефтегаза" (-3,1%), "Лукойла" (-2,4%), "Татнефти" (-1,8%), "Роснефти" (-1,7%).

Подорожали бумаги "Мосбиржи" (+1,5%), "Яндекса" (+0,8%), "Полюса" (+0,8%), "Фосагро" (+0,6%).

Доллар и евро вечером растут к рублю на 0,7-1%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 2,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в среду были склонны к снижению и находились в рамках краткосрочных диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"В целом ничто на данный момент не противоречит выходу индикаторов из указанных "боковиков" ни вверх, ни вниз, в связи с чем решающими могут стать фундаментальные факторы. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2570-2710 пунктов", — добавила она.

Рынок акций РФ настроен на дальнейшее снижение, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Не исключено, что будет пройден сверху вниз уровень 1100 по РТС. Индекс Мосбиржи не удержался выше 2650 пунктов, и сейчас он на пути к диапазону 2600-2630. Если появятся сильные негативные драйверы, то рынок на время может уйти ниже планки 2600", — оценил он.

Рубль сегодня отслеживал изменчивую динамику нефтяных котировок, и когда котировки Brent опустились ниже 30 долларов за баррель, курс протестировал отметку 75 рублей за доллар, но отскочил вниз от нее, рассуждает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

В четверг ожидается откат вниз курсов к уровням 74-74,5 рубля за доллар и 80-80,5 рубля за единицу европейской валюты, оценил Емельянов.

"Российская валюта сохраняет в краткосрочной перспективе шанс на рост, и доллар может вновь протестировать на прочность уровень поддержки 72,6 рубля", — в то же время считает Шульгин.